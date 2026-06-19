В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Новороссийска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен — сигнала «Внимание всем!» — всем жителям и гостям города необходимо отойти подальше от окон и укрыться в помещении, где окна не выходят на море, или в комнате со сплошными стенами. Подойдет коридор, ванная, туалет или кладовая. Если тревога застала на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе, на парковке.

Гражданам напоминают, что использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов опасно.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной»,— говорится в сообщении.

UPD: угрозу атаки БПЛА отменили в 09:30 мск.

Алина Зорина