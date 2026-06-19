Кубанские врачи удалили пациентке почку с опухолью без полостной операции

Врачи Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре провели сложную онкологическую операцию 71-летней пациентке с крупной опухолью почки. Медики удалили пораженный орган и метастаз без полостного хирургического вмешательства. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

Женщина поступила в онкологическое отделение №2 после обследования, в ходе которого у нее выявили опухоль правой почки размером около 9 см. Кроме того, врачи диагностировали метастаз в надпочечнике диаметром порядка 5 см.

По информации краевого минздрава, классическая полостная операция могла стать серьезной нагрузкой для организма пациентки. Ситуацию осложняли возраст женщины и сопутствующие заболевания. В связи с этим хирурги приняли решение использовать малоинвазивный метод лечения.

Операцию выполнили лапароскопическим способом. Такое вмешательство проводят через несколько небольших проколов без большого хирургического разреза. В министерстве здравоохранения отметили, что подобный метод позволяет снизить болевой синдром, уменьшить риск осложнений и ускорить восстановление пациента после операции.

Хирурги-онкологи Георгий Замулин и Владимир Попков удалили пациентке пораженную почку вместе с надпочечником. Операция прошла успешно.

В краевом минздраве подчеркнули, что лапароскопические вмешательства при крупных опухолях и наличии метастазов относятся к числу технически сложных операций и требуют высокой квалификации медицинской команды. При этом использование малоинвазивных технологий позволяет проводить лечение даже пациентам с повышенными хирургическими рисками.

Мария Удовик