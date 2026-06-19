На Кубани 19 июня температура воздуха поднимется до +30 градусов

В Краснодарском крае 19 июня ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов. При этом погодные условия в разных частях региона будут отличаться. В западной половине края сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, тогда как на востоке прогнозируют локальные дожди и грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погодную ситуацию в регионе определяет барический гребень, который удерживает устойчивую погоду в западных районах Кубани. В то же время соседство с циклоном повлияет на восточную часть края, где ожидается формирование очаговых осадков и грозовой активности.

По прогнозам синоптиков, днем 19 июня температура воздуха в Краснодарском крае составит от +28 до +30 градусов. Несмотря на вероятность дождей в отдельных районах, существенного понижения температуры не ожидается. На большей части территории региона сохранится жаркая погода.

В центре погоды уточнили, что осадки будут носить локальный характер. На востоке Кубани возможны кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. При этом западные районы региона останутся под влиянием более устойчивой воздушной массы, что позволит сохранить сухую погоду в течение дня.

Синоптики также озвучили предварительный прогноз на 20 июня. В субботу на территории Краснодарского края осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит от +27 до +29 градусов. По данным специалистов, погодные условия останутся комфортными для начала курортного сезона и сельскохозяйственных работ.

В последние дни июня на Кубани сохраняется характерная для начала лета теплая погода. Температурные показатели остаются выше климатической нормы, а кратковременные осадки затрагивают преимущественно восточные и предгорные районы региона.

Мария Удовик