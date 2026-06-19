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На Ставрополье двое детей и водитель пострадали в ДТП в Арзгирском округе

В Ставропольском крае в селе Арзгир трое человек пострадали в столкновении ВАЗ-2110 и Audi. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 42-летняя водитель ВАЗа на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу Audi под управлением 40-летнего водителя.

В результате аварии пострадали трое: водитель отечественного легкового автомобиля и двое детей шести и восьми лет — пассажиры Audi. Все трое госпитализированы. Отмечается, что дети перевозились без детских автокресел, что усугубило последствия столкновения.

Автоинспекторы установили, что водитель ВАЗ-2110 является местной жительницей со стажем вождения три года и ранее однократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Константин Соловьев

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