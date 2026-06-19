Ночью над Черным морем и 12 регионами сбили 133 беспилотника

Силы противовоздушной обороны в ночь на 19 июня уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня. Беспилотники перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

На фоне атаки беспилотников в Краснодарском крае ночью объявляли беспилотную опасность. Предупреждение действовало с 04:21 до 06:28. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальной информацией экстренных служб.

Кроме того, ночью временно ограничивали работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань примерно на час приостанавливала прием и отправку рейсов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Власти Краснодарского края напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и РЭБ, а также сведений о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрены административные штрафы.

Ранее депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в региональное законодательство, которые предусматривают ответственность за публикацию фото- и видеоматериалов, раскрывающих местонахождение военной техники и работу систем противовоздушной обороны. Для граждан размер штрафов составляет до 5 тыс. руб. при повторном нарушении, для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Мария Удовик