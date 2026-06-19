На Урале маму школьника оштрафовали за драку с другой родительницей у директора

В Нижнем Тагиле конфликт между школьниками перерос в драку их матерей, что привело к судебному разбирательству и назначению административного штрафа одной из участниц инцидента. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в январе. Поводом для ссоры стала публикация Ольги (имя изменено), мамы ученика, видеозаписи конфликта детей в родительском чате. В публикации она также оставила негативные комментарии в адрес второго ученика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На следующий день после публикации родительниц пригласили на встречу в кабинет директора, где присутствовали руководство школы, социальный педагог и классный руководитель. Во время встречи, когда один из учеников объяснял свою версию случившегося, Алина (имя изменено) — мама второго ребенка — заметила, что Ольга снимает ее сына на камеру. Она потребовала выключить камеру, из-за этого и началась потасовка.

После требования прекратить запись Ольга нанесла Алине удар ногой и поцарапала кисть ногтями. В ответ женщина также применила физическую силу, нанеся противнице удар ногой; попытка мужа разнять их не увенчалась успехом.

Ольга обратилась в полицию с заявлением о побоях и требовала привлечения Алины к уголовной ответственности. В отношении Алины был составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Защита настаивала на обоюдном характере конфликта, указывая на незаконную видеосъемку ребенка.

Мировой судья признал вину Алины установленной с учетом признания вины и наличия двух несовершеннолетних детей на иждивении. Ей назначен штраф 5 тыс. руб. по статье о побоях, постановление может быть обжаловано.

Мария Игнатова