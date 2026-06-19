Зеленоградская площадка «Биннофарм Групп» подтвердила статус промышленного комплекса

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» в восьмой раз получила подтверждение статуса промышленного комплекса для производственной площадки «Биннофарм» в Зеленограде. Решение позволяет сохранить действующие меры городской поддержки, предоставляемые предприятию.

Статус промышленного комплекса предусматривает налоговые льготы: снижение ставки земельного налога на 80%, налога на имущество на 50%. Подтверждение статуса носит плановый характер и свидетельствует о соответствии предприятия установленным требованиям города. Завод «Биннофарм» является биотехнологической площадкой компании и осуществляет производство лекарственных препаратов и вакцин.

«Ежегодное подтверждение статуса промкомплекса дает нам преференции от города, которые компания использует для развития площадки. Этот статус также подтверждает высокий технологический уровень завода, позволяющий реализовывать сложнейшие проекты в области фармакологии, направленные на укрепление национальной безопасности в сфере здравоохранения. Реализация крупных проектов по созданию вакцин, внесенных в национальный календарь прививок, требует значительных инвестиций, модернизации производства и постоянной технической поддержки. Действующие меры позволяют оптимизировать налоговую нагрузку и направлять дополнительные ресурсы на развитие завода», – отмечает финансовый директор «Биннофарм Групп» Анна Гарманова.

ООО «Биннофарм групп»