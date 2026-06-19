Второй «голландский аукцион» по продаже активов ЮГК не состоялся

Активы ПАО «Южуралзолото группа компаний» за 162 млрд руб. не смогли продать на втором «голландском аукционе» и четвертом в общей сложности. Причиной стало отсутствие допущенных участников, указано на сайте «ГИС Торги».

Торги начались 11 июня, сбор заявок продлился до 18 июня. На «голландском аукционе» снижение стоимости может составить до 50% от начальной цены продажи. Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей. В аукционе же хотел участвовать всего один желающий, но его не допустили. ООО «Инновация» не подтвердило поступление задатка за активы, размер которого составлял 32,4 млрд руб.

По данным «Т-Банка», ООО «Инновация» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Учредителем является Александр Гудков, генеральным директором — Михаил Аносов. Выручка компании за 2025 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 150,9 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Росимущество уже трижды пыталось продать активы ЮГК. Планируется реализовать 67,2% акций ПАО «ЮГК», изъятых у экс-президента компании Константина Струкова, за 140,4 млрд руб., 100% доли управляющей компании ЮГК — 9,1 млрд руб., 100% доли ООО «Бизнес-Актив» и ООО «Хоум» — 542 млн руб. и 10,4 млрд руб. соответственно, а также другие организации. На первый аукцион никто не заявился. Второй раз торги проводили (https://www.kommersant.ru/doc/8672099) по голландской системе. Такой аукцион признают состоявшимся только при наличии двух участников, до торгов же допустили только одного. Третьи торги признали несостоявшимися 10 июня.

Виталина Ярховска