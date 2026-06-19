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Свердловские власти предупредили о фейках с требованием о защите от БПЛА

В Свердловской области выявлена кампания по распространению ложных сведений через электронную почту, сообщили в Антитеррористической комиссии региона. Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания поддельного документа о наборе сотрудников предприятий в вооруженные подразделения для защиты от БПЛА.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авторы фейка требуют от руководства стратегических объектов предоставить списки персонала для круглосуточной защиты от беспилотников. Целью рассылки является сбор базы данных работников топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности.

Представители антитеррористической комиссии призывают не передавать никакие данные неизвестным лицам, так как подобные действия могут нанести ущерб безопасности предприятий региона. Все официальные нормативно-правовые акты публикуются на портале правовой информации Свердловской области.

Мария Игнатова

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