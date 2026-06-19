Порядка 30 сельхозпроизводителей пострадали от паводка в Крымском районе Кубани

В Крымском районе Краснодарского края продолжают ликвидировать последствия паводка. Как сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Иван Демченко, от паводка пострадали порядка 30 местных сельхозпроизводителей. Общая площадь подтопленных территорий достигла 11 тыс. га, из которых более половины (6 тыс. га) составляют сельскохозяйственные угодья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Основной удар стихии пришелся на район хутора Западного в Троицком сельском поселении — сейчас ведется работа по устранению прорыва дамбы. Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен ранее в Крымском и Славянском районах. По данным оперштаба на 16 июня, уровень воды в реках уже опустился ниже опасных отметок, однако вода продолжает поступать на сельхозземли.

Наталья Решетняк