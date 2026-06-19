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На Кубани создадут оперативный штаб для поддержки аграриев в период жатвы

Оперативный штаб для поддержки сельхозпредприятий в период уборочной кампании создадут на Кубани. Соответствующее поручение губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил в ходе предуборочного совещания, прошедшего на базе Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы живем в условиях серьезных вызовов, и аграрии не должны оставаться один на один с трудностями — урожай общий. Поэтому на период жатвы поручаю сформировать оперативный штаб для координации связи с сельхозпредприятиями и оперативного решения возникающих проблем. Он должен работать на протяжении всей уборки»,— заявил господин Кондратьев.

Возглавит работу штаба министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека. В задачи новой структуры войдет мониторинг ситуации на местах и быстрое реагирование на запросы фермеров.

Особое внимание на совещании уделили вопросам ценообразования на горюче-смазочные материалы. Губернатор отметил, что в период активных полевых работ фиксируются случаи искусственного завышения цен недобросовестными поставщиками. По словам Вениамина Кондратьева, краевым властям при поддержке федерального центра удалось договориться о прямых поставках топлива, минуя посредников.

Как уточнил Федор Дерека, за Краснодарским краем закреплена квота в 180 тыс. тонн дизельного топлива и 18 тыс. тонн бензина. На сегодняшний день в регионе уже накоплено 30 тыс. тонн ГСМ, чего достаточно для старта уборочных работ.

Вениамин Кондратьев поручил профильным ведомствам дополнительно верифицировать данные, предоставленные муниципалитетами, чтобы гарантировать каждому фермеру доступ к необходимому объему горючего по справедливой цене.

Наталья Решетняк

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