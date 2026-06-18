Продажу бензина по QR-кодам возобновят на АЗС «ТЭС» в Севастополе

В Севастополе с 19 июня на сети автозаправочных станций «ТЭС» вновь вводят продажу топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, на большинстве АЗС топливо будут отпускать только после предъявления персонального QR-кода. Ограничение сохранится на уровне 20 литров на один автомобиль.

При этом свободную продажу топлива организуют на двух заправках «ТЭС», расположенных на трассе «Таврида» в Верхнесадовском муниципальном округе. Кроме того, на всех АЗС сети без QR-кодов продолжат продавать дизельное топливо марки ДТ New Power.

Власти уточнили, что QR-код позволяет приобрести только 20 литров конкретного вида топлива для определенного автомобиля. Заправка по коду возможна только при предъявлении транспортного средства, на которое оформлена заявка. Отпуск топлива в канистры запрещен.

Полученные QR-коды будут действовать с 09:00 до 21:00 следующего дня. Если код не использовали, его аннулируют, после чего можно повторно подать заявку.

Для организаций и служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, предусмотрели отдельный порядок заправки. Их транспорт будут обслуживать с 06:00 до 09:00, а также при необходимости в течение дня — на выделенных колонках.

Также изменили работу чат-бота для получения QR-кодов. Теперь пользователи могут заранее внести регистрационный номер автомобиля до старта выдачи кодов. Власти рекомендовали внимательно вводить данные, чтобы избежать ошибок при оформлении заявки.

Выдачу QR-кодов на следующий день начнут в 22:30. Для получения кода водителям необходимо перейти в чат-бот, выбрать вид топлива, сохранить QR-код и перед поездкой проверить наличие топлива на интерактивной карте.

На АЗС перед заправкой QR-код необходимо предъявить сотруднику с отметкой «контролер» для подтверждения и последующей оплаты топлива.

Мария Удовик