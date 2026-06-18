В Екатеринбурге к юбилею СТД открыли выставку «Динамика эпохи»

В МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (площадка Свердловского областного краеведческого музея имени Клера) открылась выставка «Динамика эпохи: к 150-летию Союза театральных деятелей России».

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В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савина, министр культуры Свердловской области Илья Марков, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей (СТД) Светлана Учайкина, секретарь СТД России, народный артист РФ Сергей Угрюмов.

Экспозиция впервые в истории региона на единой площадке рассказывает про все профессиональные театры Свердловской области: государственные, муниципальные и частные. Из нее можно узнать об истории театральных обществ Урала и Свердловской организации СТД.

На выставке посетителей встречает арт-объект под название «Колесо Сансары» от театра современной хореографии «Провинциальные танцы». Далее в выставочных залах исторические раритеты соседствуют с неожиданными конструкциями. Особого внимания заслуживают масштабные декорации, приехавшие в музей прямо со сцены. Так, посреди одного из залов припаркован автомобиль «Фольксваген Жук», часто задействованный в постановках.

Рядом расположилась монументальная трехметровая инсталляция в виде яйца Фаберже, созданная Екатеринбургским театром кукол для спектакля «Садко».

Историко-документальный блок выставки представляют подлинные афиши разных лет, программы спектаклей, престижные театральные награды, редкие элементы сценических костюмов, аксессуары, а также личные вещи выдающихся театральных деятелей Урала.

Особый акцент организаторы сделали на интерактивной составляющей композиции, позволяющей каждому гостю буквально прикоснуться к театральному миру. В последнем зале можно присесть за настоящий гримерный столик, примерить классические маски или встать к профессиональному балетному станку.

Любой желающий может ударить в метровый гонг, привезенный из оперного театра.

Завершить осмотр посетителям предлагают в камерном кинозале, где транслируется виртуальное путешествие, рассказывающее о жизни и репертуаре многочисленных муниципальных и частных театров Свердловской области.

Выставку можно посетить до 24 января 2027 года.

Валерия Михайлова