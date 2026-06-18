Главные новости за 18 июня. Кавказ

Несмотря на заявления властей об отсутствии дефицита топлива, на ряде автозаправочных станций Ставрополя второй день сохраняются перебои с бензином. На некоторых АЗС топливо отсутствует полностью, а поступающие партии раскупаются вскоре после доставки. При этом на фоне перебоев с бензином на ряде автозаправочных станций Ставрополья водители бензовозов не фиксируют проблем с запасами топлива на нефтебазах региона. Кроме того, власти КБР сообщили, что перебои с завозом горючего на станции Кабардино-Балкарии отсутствуют, а повышенный интерес автомобилистов к заправкам спровоцирован точечным вымыванием самого ходового бензина.

Правительство Дагестана упразднило регистрацию индустриальных парков «Кристалл Сити» и «Аврора», исключив их из Единого реестра промышленных зон. Объекты, запущенные в Каспийске и Карабудахкентском районе соответственно, просуществовали менее десяти лет.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации санкционировала арест Михаила Хрипунова, ранее занимавшего пост заместителя председателя Ставропольского краевого суда, который подозревается в коррупционных преступлениях.

Депутаты Думы Ставропольского края приняли новый региональный закон, согласно которому в регионе с 1 июля по 31 декабря 2026 года для сотрудников правоохранительных ведомств будет действовать выплата в 6 тыс. руб.

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пройдут 20 сентября.

Алиомар Ахмедов назначен временно исполняющим обязанности министра здравоохранения.

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