Движение по Крымскому мосту восстановили после временного перекрытия

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия. Информацию об открытии проезда опубликовали в официальном оперативном канале, который информирует о ситуации на мостовом переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Ранее движение по мосту временно ограничивали. Причины перекрытия официально не уточнялись. Водителей и пассажиров просили сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников транспортной безопасности, находившихся на объекте и в зоне досмотра.

На фоне ограничений Минобороны РФ сообщило о масштабной атаке беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, в период с 7:00 до 20:00 дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и территорией Крыма.

Кроме того, вечером 18 июня в Краснодарском крае объявили режим ракетной опасности. В экстренных сообщениях жителей предупредили об угрозе падения ракет.

Власти региона напомнили, что на территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

После снятия ограничений движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в штатном режиме.

Мария Удовик