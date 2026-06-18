Над Крымом и еще 12 регионами за день сбили 234 беспилотника

Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили и перехватили 234 украинских беспилотника самолетного типа над 13 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, атаки отражали в период с 7:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и территорией Крыма.

На фоне сообщений об атаках в Краснодарском крае вечером 18 июня объявили режим ракетной опасности. Экстренные службы предупредили жителей об угрозе падения ракет и призвали соблюдать меры безопасности.

Ранее из-за ограничений временно перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позже движение по мостовому переходу восстановили.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

18 июня депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в региональный закон, которые ввели административную ответственность за распространение фото- и видеоматериалов, раскрывающих местонахождение военной техники и работу систем ПВО.

Согласно изменениям, за нарушение запретов гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

За повторное нарушение размеры штрафов увеличили. Для граждан они составят 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Мария Удовик