Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге водитель оказался зажат между автобусами после ДТП на Бассейной улице

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после аварии с участием трех автобусов, в результате которой тяжелые травмы получил водитель одного из транспортных средств.

Полиция проверяет обстоятельства аварии с тремя автобусами в Петербурге

Полиция проверяет обстоятельства аварии с тремя автобусами в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Полиция проверяет обстоятельства аварии с тремя автобусами в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ДТП произошло 18 июня около 17:30 у дома № 41 по Бассейной улице. По предварительной информации, автобус МАЗ остановился из-за технической неисправности, после чего к нему подъехал другой автобус для оказания помощи. В момент ремонта водитель второго автобуса находился между двумя машинами.

В это время 53-летний водитель третьего автобуса, начиная движение от остановки общественного транспорта, столкнулся со стоявшим впереди автобусом. От удара тот по инерции врезался в неисправный транспорт и зажал находившегося между ними мужчину.

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд