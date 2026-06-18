В Петербурге водитель оказался зажат между автобусами после ДТП на Бассейной улице

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после аварии с участием трех автобусов, в результате которой тяжелые травмы получил водитель одного из транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция проверяет обстоятельства аварии с тремя автобусами в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Полиция проверяет обстоятельства аварии с тремя автобусами в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ДТП произошло 18 июня около 17:30 у дома № 41 по Бассейной улице. По предварительной информации, автобус МАЗ остановился из-за технической неисправности, после чего к нему подъехал другой автобус для оказания помощи. В момент ремонта водитель второго автобуса находился между двумя машинами.

В это время 53-летний водитель третьего автобуса, начиная движение от остановки общественного транспорта, столкнулся со стоявшим впереди автобусом. От удара тот по инерции врезался в неисправный транспорт и зажал находившегося между ними мужчину.

Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев