В Краснодаре после капремонта откроют ЗАГС в здании 1917 года

В Краснодаре после капитального ремонта откроют ЗАГС Западного внутригородского округа, расположенный в историческом здании на улице Рашпилевской. Как сообщила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева, учреждение начнет принимать посетителей уже 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Здание построили в 1917 году. Ремонт и реставрацию выполнили за счет средств краевого бюджета. В ходе работ специалисты заменили кровлю, обновили инженерные системы и оснастили помещения новым оборудованием. Интерьеры оформили в современном стиле. В помещениях создали условия для приема граждан и проведения торжественных церемоний.

Во время ремонта сохранили внешние мраморные элементы исторического здания. Также специалисты заменили цокольную часть и оборудовали безбарьерную среду для маломобильных жителей. Дополнительно благоустроили прилегающую территорию. Работы выполнили совместно с администрацией Краснодара.

По данным краевых властей, за последние годы в регионе отремонтировали 12 отделов ЗАГС. В администрации края отметили, что, несмотря на развитие электронных сервисов и возможность получения части услуг через портал госуслуг, отделы ЗАГС продолжают модернизировать и внедрять цифровые технологии.

ЗАГС Западного округа расположен в центральной части Краснодара. После завершения ремонта учреждение возобновит работу в штатном режиме. В обновленном здании будут проводить регистрацию браков, оформление актов гражданского состояния и торжественные церемонии.

Ранее историческое здание находилось на реконструкции. Работы включали как восстановление архитектурных элементов, так и модернизацию внутренних помещений. Власти региона заявили, что обновление объектов ЗАГС является частью программы по развитию социальной инфраструктуры Краснодарского края.

Мария Удовик