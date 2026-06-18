Главные новости за 18 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Министерство здравоохранения Краснодарского края утвердило смену руководства в Горячеключевской центральной районной больнице (ЦРБ). С 17 июня учреждение возглавила Наталья Коробка, до этого занимавшая пост заместителя главного врача.

В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, чья продукция привела к массовому отравлению. В июле 2025 года в Майкопе 63 человека, включая 19 детей, обратились за медпомощью после употребления еды из его заведения.

Глава Отрадненского района Краснодарского края Андрей Волненко заявил о своей отставке. Причиной он назвал формальный конфликт интересов: его старший брат работал в подрядной организации, выполнявшей работы для бюджетных учреждений района.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что атака украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области является провокацией и прямым нарушением международных договоренностей. Инцидент произошел днем 17 июня.

В Краснодарском крае на поддержку АПК в этом году заложили более 12 млрд руб.: 6,4 млрд из них пойдут на растениеводство, семеноводство, овощеводство и закладку садов, а аграрии северных территорий получат компенсации за прошлогоднюю засуху. Средства распределяют через субсидии, гранты и льготное кредитование.

ПСБ выставил на аукцион единым лотом девять строительных компаний в Краснодарском крае за 13,42 млрд руб., включая «Краснодаравтодорпроект», «ДорМост» и Усть-Лабинский завод МЖКБ. Заявки принимаются с 17 по 23 июня, торги пройдут 25 июня на электронной площадке, шаг аукциона — 134,2 млн руб.