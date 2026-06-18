Число стобалльников по русскому языку в Петербурге выросло на 63%

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ по трем предметам по выбору — литературе, химии и истории. С учетом уже опубликованных результатов по русскому языку в городе насчитывается 312 выпускников, набравших максимальные 100 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге уже 312 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Петербурге уже 312 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили 18 июня в комитете по образованию города, особенно заметно выросло число стобалльников по русскому языку. В 2026 году максимальный результат получили 134 выпускника — это на 63% больше, чем годом ранее, когда таких было 82 человека.

По итогам четырех экзаменов семь выпускников смогли набрать по 200 баллов, получив максимальные оценки сразу по двум предметам.

Среди дисциплин по выбору больше всего стобалльников оказалось по химии — 94 человека. По литературе максимальный результат получили 81 выпускник.

По истории 100 баллов набрали 10 участников экзамена. Для сравнения, год назад такой результат показали шесть человек.

Матвей Николаев