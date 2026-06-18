В Карелии впервые вынесли приговор по уголовному делу об опасном вождении

Суд в Карелии впервые вынес обвинительный приговор по уголовному делу об опасном вождении. Жителю республики назначили штраф в размере 160 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд оштрафовал жителя Петрозаводска за дрифт в центре города

Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ Суд оштрафовал жителя Петрозаводска за дрифт в центре города

Фото: Алекс Степанов, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 20 марта в центре Петрозаводска. По данным следствия, мужчина устроил дрифт на городской дороге, создавая угрозу для других участников движения и прохожих. Случай получил широкий общественный резонанс и освещался в СМИ.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ («Опасное вождение»). Как уточнили в прокуратуре Карелии, в ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и раскаялся.

По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине штраф в размере 160 тыс. рублей. Выплатить его разрешили в рассрочку в течение восьми месяцев.

В суде также напомнили, что в случае злостного уклонения от исполнения наказания возможна замена меры ответственности, вплоть до лишения свободы.

Матвей Николаев