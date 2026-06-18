На Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобилистов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в официальном оперативном канале, публикующем информацию о ситуации на объекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что ограничения ввели на движение всех транспортных средств. Водителей и пассажиров, находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Причины временного перекрытия движения в опубликованной информации не уточняются. При этом автомобилистам рекомендовали следить за дальнейшими сообщениями через официальный информационный канал, где публикуют оперативные данные о ситуации на Крымском мосту.

В периоды действия ограничений на объекте обычно усиливают меры контроля и безопасности, а движение транспорта возобновляют после получения соответствующего разрешения от профильных служб.

В оперативном сообщении отдельно подчеркнули, что находящимся в зоне досмотра гражданам необходимо соблюдать порядок и ориентироваться на инструкции сотрудников, работающих на объекте. Информация о времени возобновления движения на момент публикации не приводилась.

Мария Удовик