Главные новости за 18 июня. Новороссийск

Малобюджетный спортивный комплекс в Натухаевской планируется достроить в этом году, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Готовность объекта составляет 46%.

С прошлого года в Новороссийске легализовали более 800 гаражей. Процедура продолжается.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил разработать стратегию для городской велосипедной сети.

Государство стало единственным владельцем винодельни «Мысхако» в Новороссийске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по автобусу с детской футбольной командой, который ехал из Гомеля в Геленджик.

Азербайджанская дочерняя компания «Абрау-Дюрсо» выиграла суд за бренд Shirvan.

Краснодарский краевой суд защитил права участника СВО, служившего в Новороссийске.