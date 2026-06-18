В Петербурге вынесли приговор по делу об обналичивании 2,5 млрд рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 11 фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. По данным объединенной пресс-службы судов города, участники схемы обналичили не менее 2,5 млрд рублей и получили около 200 млн рублей незаконного дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил условные сроки 11 фигурантам дела о незаконной банковской деятельности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд назначил условные сроки 11 фигурантам дела о незаконной банковской деятельности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суд признал виновными Сергея Бабенко, Елену Дмитриеву, Александру Безкуцкую, Елену Капашилову, Гульшан Абдуллаеву, Романа Смирнова, Сергея Киреева, Ольгу Костичеву, Юлию Гаджикурбанову, Ксению Пучкову и Бориса Серова по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой.

Каждому из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком от двух до трех лет. Все фигуранты признали свою вину.

Наиболее строгое наказание получил Сергей Бабенко — 5,5 года условно и штраф 1 млн рублей. Роману Смирнову назначили 4 года и 3 месяца условно со штрафом 3,7 млн рублей. Остальные участники получили от 3 до 4,5 года условно, а общая сумма назначенных штрафов составила почти 6,2 млн рублей.

Как установил суд, организованная группа действовала с 2016 года. По версии следствия, ее создал ранее осужденный соучастник по фамилии Полынцов, который вместе с другими участниками привлек остальных фигурантов.

Схема заключалась в оказании предпринимателям услуг по инкассации и переводу средств в обход банковской системы. За операции участники удерживали комиссию в размере 8%. Для маскировки использовались фирмы-однодневки и фиктивные индивидуальные предприниматели. Средства перечислялись под видом оплаты товаров и услуг, затем распределялись через систему «Банк-клиент» и обналичивались через банкоматы в разных регионах страны.

Часть участников отвечала за бухгалтерское сопровождение схемы, включая управление счетами и подготовку фиктивной отчетности. По данным суда, деятельность велась в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской и Костромской областях.

Матвей Николаев