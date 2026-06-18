Живая музыка, Кукояки в кино и новый хоррор
Куда сходить в Новороссийске 19, 20 и 21 июня
На этих выходных в Новороссийске можно будет посмотреть новые фильмы на большом экране, несколько культурных мероприятий пройдут в театре Старого парка в Кабардинке. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
На что сходить в театр
20 июня в 18:30 в театре Старого парка в Кабардинке пройдет комедийный спектакль «Последняя попытка». Это пьеса о Михаила Задорнова о семейной жизни, любви и кризисах.
Стоимость билета — от 2000 руб. (16+)
Какие концерты посетить
19 июня в 18:00 в концерт-холле Familia в Новороссийске состоится концерт в жанре хип-хоп группы AdrenalinHouse. Мероприятие может подойти для подростков и молодежи, которые интересуются сферой блогинга.
Стоимость билета — от 1540 руб. (6+).
21 июня в 18:30 в театре Старого парка Кабардинки запланирован вечер органной музыки и оперных арий. Гости концерта услышат Баха, Вивальди и других композиторов в исполнении музыкантов Тимура Карданова и Веры Цхурбаевой.
Стоимость билета — от 2200 руб. (12+)
Что посмотреть в кинотеатре
В выходные в кинотеатрах Новороссийска можно будет посмотреть сразу несколько премьер в разных жанрах. Новые фильмы вышли как для любителей хоррора, так и для тех, кому нравится историческое кино.
Военный фильм «Давление» повествует о событиях 1944 года при планировании высадки десанта в Нормандии в условиях надвигающегося шторма. В киноленте снялись Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер и Керри Кордон.
Стоимость билета — 300 руб. (18+)
На большие экраны вышел фильм «Робоняня» — это комедия с Миланой Хаметовой, Евой Смирновой, семьей Кукояк и Давой. В центре сюжета оказывается девочка Злата, которую оставляют под присмотром с роботом со вшитым ИИ.
Стоимость билета — 300 руб. (6+)
Новый фильм «Колония» от режиссера корейского боевика «Поезд в Пусан» также можно будет посмотреть в Новороссийске на этих выходных. Это фильм ужасов, в котором события разворачиваются вокруг утечки опасного вируса.
Стоимость билета — 300 руб. (18+)