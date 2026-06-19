«Моя Мишель», «ЭтоЭтно» и гастроли Архангельского театра драмы

Архитектурный джаз, классическая и этномузыка, кинофестиваль и оперетта, шоу под дождем, спектакли и концерты: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фламенко-спектакль «Кармен»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO Фламенко-спектакль «Кармен»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO

«Кармен» — новый фламенко-спектакль Натальи Зайковой — состоится 19 июня на сцене «Колизей Арены». Ее Кармен не просто девушка с табачной фабрики: она наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Три составляющие танца — темпераментное пение, экспрессия танца и плач гитары — сливаются здесь воедино, чтобы наиболее полно и ярко отразить всю страсть, заложенную в легенду о свободолюбивой цыганке. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна. Исполнители — Театр фламенко Fabrica de Tabaco.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Образы и тени готических соборов»

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Образы и тени готических соборов»

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

20 июня в концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина — «Образы и тени готических соборов». За историческим английским органом — лауреат всероссийских и международных конкурсов Лилия Печёнкина. Исполнительница и педагог проходила стажировку в Высшей школе музыки Фрайбурга, окончила аспирантуру Высшей школы музыки в Лейпциге.

Первое отделение откроет Бах: Токката, Адажио и Фуга до мажор, следом прозвучит Соната № 6 Мендельсона. Завершит отделение Видор: Andante. Sostenuto из «Готической симфонии» воплотит в музыке сам дух готических соборов, а фрагменты Симфонии для органа № 6 лишь усилят мрачную таинственность и кафедральный масштаб. Во втором отделении погружение в возвышенную атмосферу готической эстетики продолжат произведения Брамса и Листа. Концерт наполнит зал величием и таинственностью, подарит слушателям прикосновение к европейской готике — мрачной и суровой, но вместе с тем изысканной и по сей день чарующей своей холодной красотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Русских музыкальных сезонов» в оранжерее Таврического сада

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «Русских музыкальных сезонов» в оранжерее Таврического сада

Фото: Русские музыкальные сезоны

20 июня концерт «Русских музыкальных сезонов» в тропиках оранжереи Таврического сада будет посвящен Уитни Хьюстон — легендарной американской певице, покорившей своим голосом множество сердец. Джаз-бэнд во главе с талантливой солисткой наполнит прозрачный купол сада лучшими песнями Уитни, а среди тропических растений и цветов каждая нота расцветет особенно колоритно, создавая исключительную атмосферу музицирования.

В Президентской библиотеке продолжает работу выставка фотокорреспондентов федеральных и петербургских печатных изданий «Лето культурной столицы». Впервые она была показана в мае в Доме журналиста и была приурочена к 323-летней годовщине со дня рождения города. Сейчас на площадке крупнейшего хранилища цифровых документов экспозиция работает в мультимедийном формате.

Около 60 работ 14 мастеров представляют насыщенную городскую жизнь в период короткого летнего времени. Работы можно увидеть во время экскурсий по Президентской библиотеке.

Данный проект объединил восемь изданий — четыре городских и столько же федеральных: «Деловой Петербург», «Санкт-Петербургские ведомости», «Петербургский дневник», «Вечерний Санкт-Петербург», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ», «Комсомольскую правду» и «Российскую газету».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рояль Концертного зала на Английской набережной

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Рояль Концертного зала на Английской набережной

Фото: пресс-служба Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

В концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина 21 июня состоится сольный концерт пианиста Александра Кашпурина — лауреата первой премии и обладателя приза зрительских симпатий Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа 2026 года в Утрехте (Нидерланды). Вечер под названием «Возвышенное и земное» объединит девять этюдов-картин Сергея Рахманинова, соч. 39 и Сонату си минор Ференца Листа — произведения, в которых сходятся два полюса романтического искусства: порыв к трансцендентному и одухотворенность человеческого переживания.

А Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 21 июня представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое "папа". Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный зал на Английской набережной

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Концертный зал на Английской набережной

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви Петербурга, памятник архитектуры федерального значения, было недоступно для посещений. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина. 21 июня состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута. Спустя столетие молчания инструмент вновь зазвучит для посетителей Концертного зала — возрожденной точки притяжения петербуржцев.

Рок-группа «ПилОт» выступит с большим летним концертом в Санкт-Петербурге под открытым небом. Этим летом концерт группы в родном Питере прогремит в самый пик знаменитых белых ночей — 21 июня — на крыше Roof Place с живописным видом на Финский залив. Специально по этому случаю музыканты готовят особенную программу из наиболее пронзительных и душевных композиций, которые прозвучат на открытом воздухе в закатных декорациях Северной столицы, где легко спутать небо с землею…

Музей-заповедник «Царское Село» завершил реставрацию плотин на Верхних прудах в пейзажной части Екатерининского парка. Эти исторические гидротехнические сооружения были построены по проекту Ивана Герарда в 1770–1779 годы, и последний раз их обновляли 60 лет назад. Работы длились 14 месяцев. «Во время реставрации плотин мастера обнаружили исторические детали XVIII века: при предварительном обследовании их невозможно было увидеть, так как они были скрыты под слоем грунта»,— рассказывает заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Мария Рядова.

Верхние пруды были созданы в начале 1770-х годов и связаны протокой с Большим прудом. Строительство плотин диктовалось необходимостью поддержания уровня воды в Верхних прудах и связанном с ними Продолговатом пруду у Китайской беседки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Доктор Живаго» Архангельского театра драмы имени Ломоносова

Фото: Екатерина Чащина Сцена из спектакля «Доктор Живаго» Архангельского театра драмы имени Ломоносова

Фото: Екатерина Чащина

21 июня в театре-фестивале «Балтийский дом» начнутся масштабные гастроли Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Архдрама представит петербургскому зрителю знаковые постановки из своего репертуара, и первым из них в этот день будет показан спектакль «Доктор Живаго» по эпохальному одноименному роману Бориса Пастернака. Режиссер Андрей Тимошенко поставил спектакль о неидеальном герое, который сохранил в себе человека, не стал выживать любой ценой и вышел из горнила испытаний поэтом и философом. Поэзия здесь выступает важнейшим действующим лицом, философия — условием существования, а место действия — погост...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Бетховен, Мендельсон» во дворце князей Белосельских-Белозерских

Фото: СПб ГАСО / Мария Попова Концерт «Бетховен, Мендельсон» во дворце князей Белосельских-Белозерских

Фото: СПб ГАСО / Мария Попова

Шедевры из сокровищницы симфонической классики будут представлены 21 июня в яркой программе Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра «Бетховен, Мендельсон» во дворце князей Белосельских-Белозерских.

Концерт откроет музыка Феликса Мендельсона, в которой гармонично объединились романтический порыв и классическая стройность. Прозвучит симфоническая увертюра «Гебриды», живописующая мрачные пейзажи островов Шотландии, а также Скрипичный концерт, который стал подлинным манифестом музыкального романтизма в концертном жанре и до сих пор остается одним из лучших когда-либо созданных концертов для скрипки. Солирует заслуженный артист России Илья Иофф. Во втором отделении — Симфония № 7 титана европейской музыки Людвига ван Бетховена, которую некоторые возмущенные современники называли «музыкальным сумасбродством». Ныне Седьмая симфония признана одной из лучших партитур немецкого гения, а ее вторая часть, знаменитое Allegretto, стала самостоятельным культурным артефактом.

За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Александр Титов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из документальной драмы «Многоголосье»

Фото: Театр имени В. Ф. Комиссаржевской Сцена из документальной драмы «Многоголосье»

Фото: Театр имени В. Ф. Комиссаржевской

22 июня, в День памяти и скорби, Театр имени Комиссаржевской представит документальную драму «Многоголосье», посвященную поколению победителей Великой Отечественной войны. Для театра, рожденного в блокадном Ленинграде в 1942 году, этот спектакль не только обращение к исторической памяти, но и часть собственной истории. Режиссер-постановщик спектакля — Родион Приходько, режиссер — Егор Бакулин.

В основу спектакля легли проза, стихи и песни военных лет, документальные свидетельства и архивные фотографии. Художественное повествование строится на сочетании личных историй и исторических материалов, создавая многоголосный рассказ о войне и памяти. Показ спектакля пройдет на основной сцене Театра имени Комиссаржевской и станет частью памятных мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Завтра была война»

Фото: Эдуард Евсиков, Оксана Скорнякова Сцена из спектакля «Завтра была война»

Фото: Эдуард Евсиков, Оксана Скорнякова

Символом бесконечного уважения и благодарности станет показ 22 июня, в День памяти и скорби, спектакля «Завтра была война» режиссера Дмитрия Бурханкина. Спектакль состоится в театре-фестивале «Балтийский дом» в рамках гастролей Архангельского театра драмы имени Ломоносова. «Завтра была война» — глубокое и трогательное погружение в предвоенные годы Советского Союза. Поэтическая драма по роману Бориса Васильева раскрывает судьбы подростков, их мечты, дружбу и первую любовь на пороге вселенской катастрофы. Зрители станут свидетелями утраты детства и наивности, столкновения человеческих отношений с жестокими историческими обстоятельствами. Это живой урок для настоящего и будущего, история, которая заставляет задуматься о цене мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Фото: Екатерина Чащина Сцена из спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Фото: Екатерина Чащина

А 23 июня в театре-фестивале «Балтийский дом» в рамках гастролей Архангельского театра драмы имени Ломоносова северяне покажут историю одного возможного подвига — спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» Андрея Тимошенко по пьесе Михаила Хейфеца.

Он Пушкина возненавидел еще в детстве! Провокационный, бунтарский, интерактивный спектакль о том, как гений может быть человеком, а обычный человек — героем. Фантасмагорическое переплетение двух биографий: Пушкина и маленького человека по фамилии Питунин на фоне кризиса среднего возраста. Александр Сергеевич Пушкин — «наше все», почти божество, светоч дотянуться до которого невозможно. Выход один — слепо восхищаться. Но есть смельчаки. И такой герой пьесы «Спасти камер-юнкера Пушкина» — Михаил Питунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Музыкальная лестница»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Музыкальная лестница»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

23 июня в Ротонде Мариинского дворца в рамках летнего сезона фестиваля состоится торжественный концерт «Музыкальная лестница» в честь завершения научной реставрации Парадной лестницы и вестибюля Парадного входа Мариинского дворца. На концерте по приглашению Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» выступит виртуозный скрипач Дино Де Пальма. Он будет играть на уникальном инструменте XVIII века — скрипке Мантегацца 1795 года. Инструменты династии Мантегацца часто ставят в один ряд с творениями кремонских мастеров Страдивари и Гварнери за уникальность и красоту звучания, и теперь один из них впервые прозвучит в Санкт-Петербурге! Приглашенная фестивалем звезда Дино Де Пальма в сопровождении камерного оркестра «Константиновский» сыграет на ней произведения Никколо Паганини и рекомпозицию Макса Рихтера. Мужской хор Карельской государственной филармонии под управлением Алексея Умнова продемонстрирует мощь русской хоровой традиции, исполнив духовную музыку, народные песни и сочинения современных авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино»

Фото: организаторы фестиваля XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино»

Фото: организаторы фестиваля

С 23 по 27 июня в Гатчине пройдет XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино» — один из самых известных кинофестивалей экранизаций, который вновь соберет профессионалов кино и преданных зрителей. В итоге отбора в конкурсную программу вошли 55 фильмов. География кинофестиваля обширна и охватывает фактически все регионы России. Также в шорт-лист вошли фильмы из Республики Беларусь, Индии и Сербской Республики. Среди работ — картины как профессиональных авторов и крупных студий, так и дебютантов. Зрителей ждут конкурсные показы игровых, документальных и анимационных фильмов, творческие встречи с режиссерами и актерами, обсуждения, круглые столы и специальные события, которые пройдут в Доме культуры г. Гатчина и в кинотеатре «Победа».

Летний сезон Театра балета имени Леонида Якобсона представит «Шедевры балетной классики» на гостеприимной сцене Александринского театра, в подлинном историческом интерьере, где соединились императорская роскошь и высокий вкус. Откроет сезон балет «Дон Кихот», который будет показан 23 и 24 июня.

«Дон Кихота» для Театра балета имени Леонида Якобсона в 2017 году поставил датский хореограф Йохан Кобборг. Премьера, посвященная 200-летию Мариуса Петипа, стала громким событием балетного Петербурга: постановщик, сохранив лучшие фрагменты оригинального хореографического текста, сумел разнообразить спектакль новыми танцевальными номерами. Йохан Кобборг, в прошлом блистательный танцовщик, сочинил хореографический текст героям, которые до этого не танцевали: он подарил сольные вариации Гамашу, непутевому жениху Китри, и хитрецу Санчо Пансе. Также в балете стало больше дуэтов счастливых влюбленных: главными заводилами плясок в цыганском таборе становятся Китри и Базиль, тореадор Эспада и Уличная танцовщица также получили свой помолвочный танец. Художественное оформление постановки создал признанный мастер сценографии Жером Каплан. Чтобы передать атмосферу истории о рыцаре-романтике, он обратился к гравюрам Гюстава Доре, которые сопровождали издание романа Сервантеса второй половины XIX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Фото: Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Фото: Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова

24 июня — премьера сезона 2025–2026 годов: «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль пройдет в театре-фестивале «Балтийский дом» в рамках гастролей Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Постановка Андрея Тимошенко — о нелюбви. О безразличии и эгоизме, разрушающем не только сад, но и души его обитателей. История про поколение, которое способно только эксплуатировать наследие предков, не создавая ничего своего, утратив любовь к Родине и ближнему.

24 и 25 июня в Театре музыкальной комедии представят новую оперетту Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну». Луна, загадочный и романтичный спутник Земли, на протяжении тысячелетий интриговал и вдохновлял таланты на создание всевозможных фантазий в музыке, литературе, живописи, кино и театре. В жанре опера-буфф «Путешествие на Луну» Жака Оффенбаха — один из лучших тому примеров. Либретто написали драматурги Альбер Ванло и Эжен Летерье вместе с журналистом Арнольдом Мортье, вдохновленные большим успехом романов Жюля Верна.

В Санкт-Петербурге оперетта Оффенбаха была впервые поставлена на русском языке в 1885 году в театре «Кинь-Грусть» (б. «Ливадия») режиссером М. В. Лентовским под названием «Необычайное путешествие на Луну».

Новый спектакль — ироничная и фантастичная выдумка авторов о полете с Земли на Луну, желании узнать, что «за горизонтом», о стремлении найти новые миры, о деньгах и власти, об отцах и детях и, наконец, о любви, без которой оперетте не обойтись. В остроумном подходе к этим вопросам и есть созвучие нашему времени.

25 июня состоится концерт группы «Диктофон»: выступление пройдет на открытой крыше в рамках летнего фестиваля Roof Fest. Отечественный мерсибит-коллектив «Диктофон» приглашает кавалеров, стиляг и модниц, дискотечников и дискотечниц на большой летний концерт. Группа была основана в городе Жуковском под управлением Антона Макарова. За четыре года плотной работы группа записала в ряды своих достижений престижные статуэтки от передовых СМИ и выступила на главных фестивалях страны. Музыка придется по душе любителям рок-н-ролла, новой волны, черно-белого кинематографа и авангардной живописи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Дни Савелия»

Фото: Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова Сцена из спектакля «Дни Савелия»

Фото: Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова

25 июня Архангельский театр драмы имени Ломоносова завершит гастроли. В театре-фестивале «Балтийский дом» будет показана сентиментальная история о жизни, смерти и любви «Дни Савелия» по одноименному роману Григория Служителя. Спектакль в постановке Андрея Тимошенко покажет историю кота Савелия, рассказанную от первого лица. Через описание своих скитаний кот Савва дает нам возможность заглянуть в жизнь москвичей. Они все очень разные: здесь и бывшая учительница английского языка, тоскующая о муже, и ее неудачливый в любви внук-школьник, и незадачливые жители Таджикистана, которые, набедокурив, лишились работы и жилья, и жестокий старик, чуть не лишивший нашего героя жизни. Это история о жизни бездомного московского кота Савелия, который бродит в философских размышлениях по малоизвестным улочкам города, попадает в различные передряги и в конце концов находит смысл своей жизни.

25 июня в ресторане, пиано-баре и кинотеатре на Исаакиевской площади Michele пройдет «Сольный концерт за роялем» Антона Севидова — вечер, отдельный от всего, что было до этого в творчестве лидера группы Tesla Boy. Это разговор с самим собой, который музыкант вел всю жизнь. В программе — авторские инструментальные пьесы, написанные специально для вечера в Michele, переосмысления материала группы в акустическом ключе и любимые песни Антона — тех исполнителей, которые сформировали его как музыканта.

В этот же день, 25 июня, в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. Эта пьеса для театра судьбоносная. Именно спектаклем Игоря Владимирова покорили город выпускники первого «владимировского» набора, и в 1974 году была открыта Малая сцена театра под громким названием «Ленинградский Молодежный театр». Почти через четверть века, в 2001 году другой обучающийся при театре актерский курс (мастерская Владислава Пази) вновь обратился к этой пьесе, спектакль в постановке Юрия Бутусова стал событием театральной жизни страны, был в конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска» (редчайший случай, когда номинантом стал студенческий спектакль). И опять, четверть века спустя, театр говорит о неистребимой вере человека в чудо.

А 26 июня Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит обыкновенную историю, происшедшую в обыкновенном городе с обыкновенным мальчиком и не совсем обыкновенным Карлсоном,— спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен.

В изящном и ироничном, веселом и озорном спектакле Норы Райхштейн по-прежнему «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок плюшки, взрываются паровые машины, Карлсон пылесосит Малыша, считает в свою пользу конфеты и летает с помощью моторчика с ним в свой домик на крыше, а «маленькое привидение из Стокгольма» сводит с ума «домомучительницу». И все это искрометное хулиганство сопровождается лукавыми и азартными песенками на замечательную музыку Александра Колкера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Olympic Orchestra

Фото: Roof Place Olympic Orchestra

Фото: Roof Place

26 июня на Roof Place, на берегу Финского залива, будут звучать мировые рок-хиты с симфоническим оркестром. Под них разбивали сердца, сбегали на концерты, учились играть первые аккорды и чувствовали себя по-настоящему живыми. Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Bon Jovi, Rammstein, Scorpions, The Prodigy и другие легенды мирового рока в исполнении Olympic Orchestra.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Архитектурный джаз: Джаз Нуар»

Фото: Русские музыкальные сезоны Концерт «Архитектурный джаз: Джаз Нуар»

Фото: Русские музыкальные сезоны

27 июня Русские Музыкальные Сезоны приглашают на свой новый концерт «Архитектурный джаз: Джаз Нуар» — проект Антона Рязанова, входящий в городской цикл концертов «Архитектурный джаз». Концерт пройдет в знаменитом особняке Половцова, известном как Дом Архитектора. Этот вечер станет настоящим приемом в исторических интерьерах, где музыка и архитектура сплетутся в неповторимый союз. Завораживающие ритмы темной стороны джаза впервые наполнят величественный зал особняка, перенося слушателей в мир тайных мелодий и авторских сочетаний в сумерках большого города…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из программы «Признание в любви»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм» Сцена из программы «Признание в любви»

Фото: Санкт-Петербургский театр танца «Шторм»

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. Танец по-настоящему красноречиво расскажет о том, что происходит внутри. В программе «Признание в любви», которая будет показана Санкт-Петербургским театром танца «Шторм» 27 июня в ДК имени Ленсовета, собраны лучшие танцевальные номера из всех спектаклей и те номера, которые не вошли в спектакли. А также лучшие темы монологов главного героя из спектаклей театра. Мужские размышления о жизни и любви выражены словами и языком пластики тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Музыкальный вечер под шум фонтанов»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Музыкальный вечер под шум фонтанов»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

27 июня инструмент — ровесник Большого Петергофского дворца, скрипка Мантегацца 1795 года, побывает в ГМЗ «Петергоф» в рамках концерта «Музыкальный вечер под шум фонтанов». Спустя девять лет Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петерубрга» вновь проведет концерт в Белом зале Большого Петергофского дворца, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В программе вечера — изысканное сочетание шедевров барокко и неоклассицизма: на уникальной скрипке прозвучат знаменитые произведения Паганини в исполнении Дино Де Пальма, Stabat Mater Перголези, сюита «Из времен Хольберга» Грига и концерт для фортепиано Гайдна. На сцене — приглашенные солистки Мариинского и Большого театров России Цветана Омельчук (меццо-сопрано) и Екатерина Лехина (сопрано) в сопровождении симфонического оркестра «Константиновский» под управлением французского дирижера Николя Краузе. На фортепиано солирует лауреат первой премии Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа Александр Кашпурин. В завершение музыкального вечера — уникальная возможность лицезреть завораживающий миг выключения фонтанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по конкуру»

Фото: КСК «Вента Арена» «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по конкуру»

Фото: КСК «Вента Арена»

Конный сезон в самом разгаре! Мощные прыжки, безупречная техника и интрига до последней секунды — все это будет происходить 27 и 28 июня в КСК «Вента Арена», где состоится «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по конкуру». Лучшие всадники и спортивные лошади встретятся на маршрутах высочайшей сложности. Маршруты до 150 см, бескомпромиссная борьба за титул чемпиона города: зрителей ждут два дня чистого адреналина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

27 и 28 июня пройдут концерты группы «Моя Мишель». Выступления состоятся на открытой крыше в рамках летнего фестиваля Roof Fest. Два вечера будут звучать как давно полюбившиеся песни («Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление», «Зима в сердце»), так и новые треки из альбома «Ангелы и не очень», в котором собраны простые и честные истории о чувствах, разрыве, принятии и надежде.

«Моя Мишель» работает вне жанровых рамок, соединяя синти-поп, диско и элементы рока, оставаясь при этом близкой своей аудитории. В 2025 году группа получила несколько крупных наград, включая «Группу года» на «Новом Радио Awards» и «Виктории», а в 2024-м стала самой прослушиваемой в России и СНГ по данным музыкальных рейтингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: организаторы фестиваля Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: организаторы фестиваля

И в эти же дни, 27 и 28 июня, состоится восьмой международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». Фестиваль в формате Open air вновь пройдет на территории «Севкабель Порта» и традиционно представит яркую палитру исполнителей в жанре этно: на нем выступят одна из ключевых фигур мантра-сцены России Sati Ethnica, композитор, гитарист-виртуоз Дидюля, инди-поп певица Polnalyubvi, звезды «Интервидения-2025» Слободан Тркуля (Сербия) и Шохрух Ганиев (Узбекистан).

Open air фестиваль «ЭтоЭтно» представляет лучшие образцы современной этнической музыки, знакомит с новыми направлениями и коллективами, работающими в жанрах фолк и этно, чье творчество наполняет пространство вокруг особой космической атмосферой, в которой соединяется звучание инструментальной музыки и этноса разных народов мира. Этническая музыка становится мостом между культурами, стирает границы и дает возможность увидеть мир в новом свете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа из балетов Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент»

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона Программа из балетов Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент»

Фото: Театр балета имени Леонида Якобсона

В летний сезон Театра балета имени Леонида Якобсона представит «Шедевры балетной классики» на сцене Александринского театра. 29 июня зритель увидит программу из хореографических шедевров Леонида Якобсона «Блестящий дивертисмент», которая откроет пластическое богатство и глубину смыслов, сделавшие основателя труппы одним из величайших мастеров балета ХХ века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей-2026»

Фото: организаторы Кубка Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей-2026»

Фото: организаторы Кубка

В разгар знаменитых белых ночей, когда город дышит особой магией, на территории Конной Лахты вновь распахнутся двери для одного из самых престижных и зрелищных событий конного спорта: с 29 июня по 2 июля здесь пройдут Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта» и грандиозный финал «Кубка Белых Ночей-2026».

Выездка — это не просто спорт, это искусство. Это танец, где грация и сила великолепного животного сливаются воедино под виртуозным управлением человека. На полях Конной Лахты сойдутся сильнейшие спортсмены страны, чтобы продемонстрировать вершину мастерства, отточенную годами тренировок и бесконечной преданности своему делу. Каждое движение, каждый элемент программы — это симфония элегантности, точности и полного взаимопонимания между всадником и лошадью, способная захватить дух даже самого искушенного зрителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Вячеслав Бутусов

Фото: Roof Place Музыкант Вячеслав Бутусов

Фото: Roof Place

29 июня на сцене Roof Place состоится настоящий праздник: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева. На предстоящем концерте в Санкт-Петербурге прозвучат самые любимые и яркие песни «НАУ» в актуальном сценическом прочтении.

Светлана Куликова