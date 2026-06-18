В СГ расценили удар по следовавшему в Геленджик автобусу с детьми как преднамеренную эскалацию

В Союзном государстве (СГ) рассматривают удар Вооруженных сил Украины по автобусу с детьми как признак преднамеренной эскалации конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на государственного секретаря СГ Сергея Глазьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Он сообщил, что атака беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области расценивается как целенаправленное обострение ситуации. По его словам, подобные действия демонстрируют отсутствие соблюдения базовых принципов гуманности со стороны Киева и его западных партнеров.

Господин Глазьев отметил, что прошедшее совещание стран Группы семи подтвердило поддержку действий киевского режима со стороны ряда западных государств, что, по его оценке, привело к дальнейшей эскалации конфликта.

Также он заявил, что нападение на гражданский автобус с детьми является варварским преступлением против мирного населения. В качестве примера он упомянул ранее произошедший инцидент в Старобельске, где, по его словам, была совершена атака на педагогический колледж.

По словам господина Глазьева, в последнее время фиксируются случаи, когда целями атак становятся дети, что он назвал особо циничной практикой. Он подчеркнул, что удар был нанесен по заведомо гражданскому транспорту, в котором находились несовершеннолетние.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области преступлением.

В результате происшествия 19 детей и 22 взрослых признаны потерпевшими. СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после удара по пассажирскому автобусу на трассе А-240 в Брянской области.

Мария Удовик