Глава Оренбуржья провел встречу с замглавы Минстроя РФ

Губернатор Евгений Солнцев обсудил с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется обновить 19 объектов водоснабжения и теплосетей в 13 муниципалитетах региона. Оренбуржье активно использует федеральные механизмы поддержки и собственные ресурсы.

Одобрена заявка на реализацию шести инфраструктурных проектов за счет казначейских кредитов с финансированием около 2,5 млрд руб. Работы по этим проектам пройдут в период с 2026 по 2029 год.

Андрей Сазонов