Власти ЯНАО отменили отправку детей в лагерь в Крыму из-за обострения обстановки

В связи с обостряющейся обстановкой в Крыму власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменили отправку детей на вторую, третью, четвертую и пятую смены в лагерь «Мандарин». Об этом сообщил директор департамента молодежной политики региона Наиль Хайруллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Он добавил, что в настоящее время планово возвращаются домой дети из первой смены. «Их маршрут уже скорректирован, мы обеспечили постоянный контроль — в Салехарде для координации организован круглосуточный штаб. Все дети находятся под присмотром сопровождающих»,— сообщил господин Хайруллин.

В связи со сложившейся на юге страны ситуацией профильные ведомства ЯНАО усилят летние программы в регионе и предложат жителям округа альтернативные варианты отдыха.

Полина Бабинцева