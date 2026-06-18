Власти ЯНАО отменили отправку детей в лагерь в Крыму из-за обострения обстановки
В связи с обостряющейся обстановкой в Крыму власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменили отправку детей на вторую, третью, четвертую и пятую смены в лагерь «Мандарин». Об этом сообщил директор департамента молодежной политики региона Наиль Хайруллин.
Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ
Он добавил, что в настоящее время планово возвращаются домой дети из первой смены. «Их маршрут уже скорректирован, мы обеспечили постоянный контроль — в Салехарде для координации организован круглосуточный штаб. Все дети находятся под присмотром сопровождающих»,— сообщил господин Хайруллин.
В связи со сложившейся на юге страны ситуацией профильные ведомства ЯНАО усилят летние программы в регионе и предложат жителям округа альтернативные варианты отдыха.