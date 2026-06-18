Пострадавшие в ДТП в центре Петербурга получили множественные травмы

В Выборгском районе Санкт-Петербурга автомобиль выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Сам водитель после ДТП был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Также пострадали двое пешеходов в возрасте 25 лет. У одного диагностирован ушиб головного мозга, его состояние оценивается как тяжелое. Второй получил ушибы и ссадины локтя, бедра и ноги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Выборгском районе Петербурга после ДТП госпитализировали водителя и двух пешеходов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Выборгском районе Петербурга после ДТП госпитализировали водителя и двух пешеходов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили 18 июня в прокуратуре Петербурга, авария произошла днем у дома № 13 на Боткинской улице. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Creta двигался от площади Ленина в сторону улицы Академика Лебедева, когда по неустановленной причине выехал на тротуар и совершил наезд на людей.

Как сообщили «Ъ Северо-Запад» собственные источники, в результате происшествия тяжелые травмы получил водитель — его доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Матвей Николаев