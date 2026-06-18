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В Ставрополе 13 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

Высший балл по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку получили 13 выпускников из Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Более 80 баллов на экзамене получили 87 выпускников. За каждым высоким результатом – годы системной работы учителей и напряженная подготовка учащихся»,— говорится в сообщении.

Всего в городе ЕГЭ по русскому языку сдавали 2,5 тыс. учеников.

Наталья Шинкарева

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