В Ставрополе 13 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

Высший балл по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку получили 13 выпускников из Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Более 80 баллов на экзамене получили 87 выпускников. За каждым высоким результатом – годы системной работы учителей и напряженная подготовка учащихся»,— говорится в сообщении.

Всего в городе ЕГЭ по русскому языку сдавали 2,5 тыс. учеников.

Наталья Шинкарева