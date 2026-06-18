В Краснодаре согласовали новых руководителей департаментов и округов

Депутаты городской думы Краснодара на XIV очередном заседании восьмого созыва согласовали три кадровых назначения в администрации краевого центра. Кандидатуры представила начальник управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии Анастасия Мартынова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Главой администрации Калининского сельского округа назначили Анастасию Ивершину. Она окончила Адыгейский государственный университет по специальности «юриспруденция» в 2013 году. Трудовую деятельность начала в 2005 году в должности юрисконсульта в одной из краснодарских компаний.

Позднее Анастасия Ивершина работала консультантом и юристом, а с 2024 года занимала различные должности в администрации Прикубанского внутригородского округа. В частности, работала ведущим специалистом отдела общественной безопасности, а затем возглавила отдел муниципального контроля в сфере благоустройства.

Начальником отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества администрации Краснодара согласовали Олесю Кучер. Она родилась в Душанбе и окончила филологический факультет Кубанского государственного университета в 2003 году.

Карьеру Олеся Кучер начала в 2002 году. Она работала в ряде высших учебных заведений, включая Институт экономики, права и естественных специальностей, Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а также преподавала немецкую филологию в КубГУ. В структуре администрации Краснодара работает с 2007 года. В последние годы занимала должность заместителя начальника отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества.

Директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара назначили Александра Симоненко. Он родился в Краснодаре и получил два высших образования, окончив Кубанский государственный аграрный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В администрации Краснодара Александр Симоненко работает с 2009 года. Карьеру начал специалистом управления дорожно-мостового хозяйства. Позднее работал в отделе технического надзора, занимал должности заместителя начальника и начальника отдела контроля за содержанием улично-дорожной сети. Также трудился в отделе содержания и развития улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства. До нового назначения занимал пост заместителя директора департамента.

Мария Удовик