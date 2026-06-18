После массированной атаки БПЛА на Москву в аэропорту Геленджика отменили три рейса из столицы

В аэропорту Геленджика 18 июня отменили три рейса из Москвы на фоне ограничений в работе столичного авиаузла. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под отмену попали рейсы из аэропортов Шереметьево и Домодедово. В аэропорту Геленджика также предупредили о возможных задержках по другим направлениям. Пассажирам рекомендовали отслеживать уведомления авиакомпаний и проверять актуальную информацию на онлайн-табло аэропорта и в терминале.

В пресс-службе уточнили, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиаперевозчиков совместно со службой организации перевозок аэропорта.

Ранее о возможных изменениях в расписании предупредил и аэропорт Краснодара. Там сообщили, что задержки и отмены рейсов связаны с корректировкой работы московского авиационного узла.

По данным Министерства транспорта России на 11:00, в аэропортах московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — более чем на два часа задержали 53 рейса на вылет.

На фоне изменений в расписании аэропорты юга России продолжают работать в условиях повышенной нагрузки. Персонал воздушных гаваней и представители авиакомпаний координируют обслуживание пассажиров и корректировку графиков вылетов и прилетов.

В аэропорту Геленджика отметили, что оперативно обновляют информацию о статусе рейсов. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять данные перед выездом в терминал, особенно по направлениям, связанным с московскими аэропортами.

Ранее в ряде российских аэропортов временно вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. На этом фоне перевозчики продолжают корректировать расписание рейсов по внутренним и международным направлениям.

Мария Удовик