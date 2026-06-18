В ночь Ural Music Night метро Екатеринбурга будет работать до двух часов ночи

В ночь с 19 на 20 июня метро в Екатеринбурге будет работать до 02:00. Это связано с проведением фестиваля Ural Music Night («Уральская ночь музыки»), сообщили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня более чем на 100 площадках, ожидается участие более 2 тыс. исполнителей. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие. Финальную песню музыкального фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого» во время акции «Светает» в этом году исполнит рок-группа «Чайф».

Полина Бабинцева