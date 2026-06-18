Петербургская компания расширила экспорт в Азию и Африку

Компания «Норд Ингредиентс», производитель решений для пищевой промышленности, расширила географию поставок до 20 стран, включая Египет, ОАЭ, Кению и ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Расширению помог городской центр поддержки экспорта. Специалисты центра оформили сертификаты происхождения СТ-1 и организовали участие предприятия в международных выставках и бизнес-миссиях. Это позволило компании выйти на рынки Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, уточнили в Смольном.

В Петербурге действует система поддержки малых и средних экспортеров: помощь в сертификации, поиске партнеров, продвижении и защите интеллектуальной собственности. Как отметили в Смольном, эти инструменты помогают городским производителям превращать разработки в конкурентоспособную продукцию на мировом рынке.

«Норд Ингредиентс» — крупная российская производственно-торговая компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге. Она специализируется на разработке, производстве и поставках комплексных пищевых добавок, специй и сырья для всех основных отраслей пищевой индустрии.

По данным финансовой отчетности, за последний отчетный год выручка ООО «Норд Ингредиентс» составила 1,487 млрд рублей — снизилась на 20,2% (годом ранее составляла около 1,86 млрд рублей).

Карина Дроздецкая