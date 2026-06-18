Счетная палата указала на нехватку средств у СПбГУ для содержания исторических зданий

Санкт-Петербургский государственный университет испытывает нехватку ресурсов для содержания находящихся в его ведении объектов культурного наследия. На это указала Счетная палата России в отчете, опубликованном 17 июня, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СПбГУ оценил потребность в десятках миллиардов рублей на ремонт объектов наследия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ СПбГУ оценил потребность в десятках миллиардов рублей на ремонт объектов наследия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аудиторов, по итогам 2025 года в отношении 71 исторического объекта университета действовали предписания органов охраны культурного наследия и прокуратуры. При этом по 48 зданиям требования оставались неисполненными более шести лет.

Проблема содержания исторического фонда вошла в перечень из семи нарушений и недостатков, выявленных в деятельности университета.

Согласно оценке СПбГУ, на период 2025–2027 годов для устранения критических нарушений и исполнения предписаний контрольных органов потребуется 82,6 млрд рублей. Речь идет о требованиях со стороны КГИОП, Государственной административно-технической инспекции, МЧС и других ведомств. Дополнительная потребность в бюджетном финансировании на 2026–2028 годы оценивается в 36,3 млрд рублей.

При этом фактические расходы университета на сохранение объектов культурного наследия в 2025 году составили 726,5 млн рублей, из которых 661,7 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Всего за год вуз получил из федерального бюджета 16,7 млрд рублей, включая дополнительное финансирование в рамках проекта по созданию сети современных кампусов.

Счетная палата также указала на риск нарушения сроков исполнения судебных предписаний. По искам КГИОП университету может грозить дополнительная финансовая нагрузка — по 5 тыс. рублей за каждый месяц просрочки по каждому нарушению. В связи с нехваткой ресурсов вуз добивается переноса сроков проведения ремонтных и реставрационных работ.

Матвей Николаев