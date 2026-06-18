В Петербурге появятся Рождественская площадь и парк Охта-Оккервиль

16 июня 2026 года в Санкт-Петербурге прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по наименованиям, на котором были поддержаны новые городские топонимы и возвращение исторических названий.

Одним из решений стало присвоение названия Рождественская площадь безымянной территории между 6-й Советской улицей и Красноборским переулком. Площадь расположена в исторической Рождественской части города рядом с восстановленным храмом Рождества Христова.

Также комиссия одобрила возвращение исторического названия Хлебная Слободка. Так будет называться сквер в районе Коломны у дома 7/2 по Английскому проспекту. Название отсылает к существовавшей в XIX веке Хлебной слободке на реке Пряжке.

Кроме того, официальное название получит крупная зеленая зона в Красногвардейском районе — парк Охта-Оккервиль. Это наименование уже давно используется местными жителями для территории у места впадения реки Оккервиль в Охту.

Еще один неофициальный городской топоним закрепят в Красносельском районе: сквер на берегу Финского залива получит название Каменный пляж.

Матвей Николаев