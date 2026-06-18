В Сочи и Сириусе 19 июня ожидаются ливни с грозами

Сочи и федеральная территория «Сириус» утром и днем 19 июня окажутся под влиянием неблагоприятных погодных условий. По данным метеорологов, на курорте прогнозируют сильный дождь и ливни с грозой, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности, не оставлять автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями, а также ограничить пребывание возле водоемов и в горной местности. В случае чрезвычайных ситуаций спасатели призвали обращаться по номеру 112.

Ранее экстренное предупреждение объявили на территории всего Краснодарского края. По данным регионального управления МЧС, неблагоприятные погодные условия сохранятся с 18 по 21 июня. В большинстве районов региона ожидаются сильные осадки, грозы, град и усиление ветра.

Согласно прогнозу, местами порывы ветра могут достигать 20 м/с. Аналогичное предупреждение действует и в Краснодаре, где синоптики также прогнозируют сильные дожди, грозы и град.

На фоне ухудшения погодных условий в двух муниципалитетах Кубани продолжают действовать режимы чрезвычайной ситуации, введенные после подтопления сельскохозяйственных территорий. В Славянском районе режим ЧС действует с 4 июня, в Крымском районе — с 15 июня.

Ранее власти Крымского района сообщали о подготовке к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за угрозы подтопления. По состоянию на 17 июня в муниципалитете затопило более 10 тыс. га земель, включая свыше 5 тыс. га сельхозугодий. Более чем в 20 хозяйствах зафиксировали гибель посевов.

В оперативных службах региона жителям также рекомендовали избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и не выезжать без необходимости в период сильных осадков и гроз.

Мария Удовик