На Ставрополье отключили воду в 20 населенных пунктах из-за паводка

В Ставропольском крае из-за паводков и мутности воды подача со станций водоподготовки села Курсавка и поселка Каскадный снижена на 30%. Об этом сообщает «Ставрополькрайводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, питьевой воды не будет в течение 10 суток в Андроповском округе. «Причина — прохождение паводковых вод, из-за которого мутность исходной воды держится на уровне до 160 мг/л, что требует более длительной очистки и отстаивания»,— говорится в сообщении.

Сейчас водоснабжение отсутсвует в двадцами населенных пунктах, а именно Курсавка, Суркуль, Крымгиреевское, Султан, Верхний Калаус, Куршава, Николаевский, Кунаковский, Солуно- Дмитриевское, Алексеевское, Красноярское, Воровсколесская, Водораздел, Дубовая Балка, Кианкиз, Янкуль, Новый Янкуль, Нижнеколонский, Верхний Янкуль, Овражный, Каскадный, Подгорный, Казинка Андроповского округа, а также село Ульяновка Минераловодского округа.

Наталья Шинкарева