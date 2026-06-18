Краевой суд защитил права участника СВО в Новороссийске

Краснодарский краевой суд рассмотрел материалы гражданского дела по апелляционной жалобе на решение Приморского районного суда Новороссийска о взыскании с военнослужащего компенсации за пользование служебным жильем. Краевой суд отменил решение Приморского районного суда Новороссийска о взыскании денежных средств с военнослужащего, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2018 году гражданин проходил военную службу в Новороссийске, где ему и его семье в пользование предоставили служебное жилое помещение. Жилье находилось в государственной собственности и в оперативном управлении Минобороны России.

В 2024 году мужчину перевели на новое место службы, он продолжает исполнять свой воинский долг и в настоящее время. Семья военнослужащего осталась проживать в Новороссийске, и истец посчитал, что гражданин утратил основания для проживания в служебном жилье.

В порядке суда с военнослужащего просили взыскать компенсацию за якобы незаконное пользование чужим имуществом в размере 191,4 тыс. руб. Приморский районный суд Новороссийска удовлетворил исковое требование прокурора Новороссийского гарнизона и Минобороны РФ.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу, что договор на пользование служебным жильем не расторгался, и требований об освобождении помещения военнослужащему и его семье не предъявляли. Суд счел требования Минобороны безосновательными, отменив решение районного суда Новороссийска.

Решение Краснодарского краевого суда вступило в законную силу.

Кристина Мельникова