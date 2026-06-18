В Ставрополе построят 6 км кабельных линий для разгрузки электросетей

В Ставрополе продолжается модернизация электроснабжения юго-западного района города, начавшиеся в конце 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ставропольская сетевая компания построила на Западном обходе новый распределительный пункт. От существующего пункта на проспекте Кулакова к нему прокладывают две подземные кабельные линии 10 кВ. Из запланированных 6 км трассы уже освоено 4,5 км — 75% от общего объема. Планируется, что после завершения земляных работ специалисты проведут высоковольтные испытания, пуско-наладочные и иные технические мероприятия. Ввод объектов в эксплуатацию намечен до конца 2026 года. Отмечается, что реализация проекта позволит разгрузить действующие сети, разделив абонентов на два независимых центра питания.

Кроме того, в 2026–2027 годах «Ставропольэнерго» планирует реконструировать воздушные ЛЭП с установкой дополнительного оборудования на двух подстанциях на юго-западе Ставрополя.

Константин Соловьев