Пулково принял 31 рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений в Москве

Аэропорт Пулково за сутки принял 31 воздушное судно, которое не смогло приземлиться в московских аэропортах из-за временных ограничений. Пассажиры 19 бортов были высажены в терминал по решению авиакомпаний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпании и аэропорт работают над нормализацией расписания

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Авиакомпании и аэропорт работают над нормализацией расписания

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как отметили представители петербургского аэропорта, инфраструктура Пулково — трапы, автобусы и другие службы — была подготовлена к обслуживанию дополнительных рейсов. В воздушной гавани добавили, что высадка пассажиров осуществляется только по решению перевозчиков.

Обстановка в терминале оценивается как спокойная. Авиакомпании и аэропорт работают над нормализацией расписания.

Из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были задержаны и отменены десятки рейсов в столицу. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и в колл-центре аэропорта.

Карина Дроздецкая