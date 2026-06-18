Пулково принял 31 рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений в Москве
Аэропорт Пулково за сутки принял 31 воздушное судно, которое не смогло приземлиться в московских аэропортах из-за временных ограничений. Пассажиры 19 бортов были высажены в терминал по решению авиакомпаний, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Авиакомпании и аэропорт работают над нормализацией расписания
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Как отметили представители петербургского аэропорта, инфраструктура Пулково — трапы, автобусы и другие службы — была подготовлена к обслуживанию дополнительных рейсов. В воздушной гавани добавили, что высадка пассажиров осуществляется только по решению перевозчиков.
Обстановка в терминале оценивается как спокойная. Авиакомпании и аэропорт работают над нормализацией расписания.
Из-за массированной атаки БПЛА на Москву в Пулково были задержаны и отменены десятки рейсов в столицу. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией на табло и в колл-центре аэропорта.