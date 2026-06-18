Инфляция в Мурманской области в мае оказалась выше среднероссийской

Мурманскстат опубликовал данные по инфляции в Мурманской области за май 2026 года. Согласно отчету, за месяц цены в регионе выросли на 0,25% по сравнению с апрелем, тогда как в среднем по России рост составил 0,17%, сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены в Заполярье выросли на 0,25% за май 2026 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Цены в Заполярье выросли на 0,25% за май 2026 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший вклад в рост цен внесли непродовольственные товары. В Заполярье они подорожали на 0,57% против 0,17% по стране. Особенно заметно выросли цены на резиновую обувь (+3,3%), фарфор и фаянс (+2,6%), игрушки (+2,2%), а также моющие средства и велосипеды (+1,5%). В то же время часть категорий — ковры, культтовары и инструменты — подешевели.

В сегменте продовольствия динамика оказалась близкой к общероссийской. В регионе продукты снизились в цене на 0,88% (по России — на 0,85%). Существенно подешевели овощи и картофель (–8,2%), яйца (–2,5%), водка и консервы (–2%). При этом наблюдался рост цен на сахар (+3%), мороженую рыбу (+2,6%) и хлеб (+1%).

Услуги в Мурманской области дорожали медленнее, чем в среднем по стране: +1,06% против +1,55%. При этом сильнее всего выросла стоимость санаториев и экскурсионных услуг (почти +15%), ремонта жилья (+11%) и железнодорожных перевозок (+9%). В то же время снизились цены на городской транспорт, аренду жилья и зарубежные туры.

С начала 2026 года (к декабрю 2025-го) общий рост цен в регионе составил 2,97%.

Матвей Николаев