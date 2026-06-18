В Тольятти во время проверки пассажирских перевозок установлено, что водители пропускали остановки

Прокуратура Комсомольского района Тольятти во время проверки юридического лица, осуществляющего регулярные внутригородские перевозки, установила, что перевозчик не соблюдает установленный реестром маршрутов регулярных перевозок путь следования транспортных средств по муниципальному автобусному маршруту №96. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Водители выезжали на маршрут, пропуская начальные остановочные пункты. По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении юридического и должностного лица дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом).

Предприятие предупреждено о недопустимости нарушения требований закона, должностное лицо подвергнуто штрафу в размере 10 тыс. руб.

Руфия Кутляева