Жителя Казани осудили за смерть строителя на станции метро

В Казани суд вынес приговор 34-летнему местному жителю по делу о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть строителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Несчастный случай произошел в прошлом году при строительстве станции метро «10-й микрорайон» на улице Юлиуса Фучика. Во время монтажа блоков тоннельной обделки мужчина отвел домкраты, удерживавшие конструкцию, в результате чего один из блоков упал на 26-летнего рабочего.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Анна Кайдалова