В Дагестане суд удовлетворил иски о закрытии нелегальных стоматологий

В Ногайском районе Дагестана выявили нарушения в сфере медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Как сообщили правоохранители, две местные жительницы оборудовали нежилые помещения в селе Терекли-Мектеб, где без соответствующих лицензий оказывали платные стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов.

После проверки прокуратура направила в Ногайский районный суд исковые заявления. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Отмечается, что судебные приставы приняли меры по исполнению вынесенного решения.

Константин Соловьев