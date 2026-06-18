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В Дагестане суд удовлетворил иски о закрытии нелегальных стоматологий

В Ногайском районе Дагестана выявили нарушения в сфере медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Как сообщили правоохранители, две местные жительницы оборудовали нежилые помещения в селе Терекли-Мектеб, где без соответствующих лицензий оказывали платные стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов.

После проверки прокуратура направила в Ногайский районный суд исковые заявления. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Отмечается, что судебные приставы приняли меры по исполнению вынесенного решения.

Константин Соловьев

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