В Дагестане суд удовлетворил иски о закрытии нелегальных стоматологий
В Ногайском районе Дагестана выявили нарушения в сфере медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана
Как сообщили правоохранители, две местные жительницы оборудовали нежилые помещения в селе Терекли-Мектеб, где без соответствующих лицензий оказывали платные стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов.
После проверки прокуратура направила в Ногайский районный суд исковые заявления. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Отмечается, что судебные приставы приняли меры по исполнению вынесенного решения.