Суд Кубани отменил решение о взыскании 191 тысячи с бойца СВО за служебное жилье

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по делу о взыскании компенсации за пользование служебным жильем с военнослужащего, проходящего службу в зоне специальной военной операции. Судебная коллегия отменила ранее принятое решение Приморского районного суда Новороссийска и отказала в удовлетворении исковых требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в 2018 году семье военнослужащего, проходившего службу в Новороссийске, предоставили служебное жилое помещение во владение и пользование. В 2024 году бойца перевели на новое место службы, где он продолжает находиться в настоящее время. При этом семья военнослужащего осталась проживать в квартире в Новороссийске.

После перевода военного прокурор Новороссийского гарнизона и Министерство обороны РФ потребовали взыскать с военнослужащего 191,4 тыс. руб. в качестве компенсации за незаконное пользование служебным жильем. Приморский районный суд Новороссийска удовлетворил заявленные требования.

Однако при рассмотрении апелляционной жалобы Краснодарский краевой суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания компенсации. Суд установил, что договор пользования служебным жильем с военнослужащим продолжал действовать и не был расторгнут.

Кроме того, в ходе разбирательства выяснили, что Министерство обороны не направляло требований об освобождении квартиры. Также бойцу СВО не предоставили другое служебное жилье и не назначили компенсацию за наем жилого помещения по новому месту службы.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда признала требования военного ведомства необоснованными. В результате апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и отказала в удовлетворении исковых требований.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края уточнили, что решение вступило в законную силу.

Мария Удовик