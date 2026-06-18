В Калининградской области выросло число кредитов наличными в мае 2026 года

В мае 2026 года в Калининградской области выдано 14,36 тыс. кредитов наличными на общую сумму 2,89 млрд рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, это на 13% больше по количеству и на 9% больше по объему, чем месяцем ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средний размер кредита в Калининградской области снизился до 201 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Средний размер кредита в Калининградской области снизился до 201 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средний размер кредита составил 201 тыс. рублей, снизившись на 4% по сравнению с апрелем, когда он был на уровне 210 тыс. рублей. Также сократился средний срок кредитования — с 31 до 29 месяцев.

По числу выданных кредитов наличными регион занял 47-е место в России. Показатель новых займов составил 5,8 на 100 жителей.

За первые пять месяцев 2026 года жители Калининградской области оформили 60,38 тыс. кредитов наличными на сумму 12,19 млрд рублей. Средний размер займа за этот период составил 202 тыс. рублей при среднем сроке кредитования 30 месяцев.

Матвей Николаев