Бывшего сотрудника детдома в Ессентуках подозревают в насилии над воспитанницами

В Ессентуках Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего работника местного детского дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

По данным следствия, сообщения о совершении насилия была выявлена в соцсетях. Согласно выявленной информации, с 2012 по 2016 год бывший работник детдома совершал насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц учреждения.

«При этом мужчина просил не рассказывать о своих действиях посторонним, в связи с чем они на протяжении длительного времени никому не сообщали о произошедшем»,— говорится в сообщении. Фигурант признал вину и раскаялся. Следствие изъяло у него мобильный телефон, ноутбук и планшет фигуранта, с помощью которых он фиксировал противоправные действия.

Следственный отдел по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю просит граждан, которые также могли пострадать от преступных действий фигуранта, обратиться в ведомство.

Наталья Шинкарева