В Чувашии 50-летнего местного жителя осудили за комментарий в интернете

В Чувашии суд признал 50-летнего жителя Шумерли виновным по делу о реабилитации нацизма за комментарий в интернете. Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, весной прошлого года он разместил в одной из социальных сетей комментарий, содержащий заведомо ложные сведения о деятельности участников Великой Отечественной войны.

Также ему на 3,5 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Анна Кайдалова